Сумские фигуристы отличились в Черновцах

В нем принимали участие и сумские фигуристы.
Результаты наших юных спортсменов, которых подготовили тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко: Чхайло Богдан - 1 место, Билоконь Анна - 1 место, Оласюк Анна - 2 место, Каравай Эмилия - 2 место, Полуляшенко Алла - 3 место.
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