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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13169

Сумские фигуристы отличились в Черновцах

24-25 марта прошел Открытый чемпионат Черновицкой области «Созвездие Буковины».

В нем принимали участие и сумские фигуристы.

Результаты наших юных спортсменов, которых подготовили тренеры Светлана Каравай и Екатерина Макаренко: Чхайло Богдан - 1 место, Билоконь Анна - 1 место, Оласюк Анна - 2 место, Каравай Эмилия - 2 место, Полуляшенко Алла - 3 место.

Спорт Фигурное катание

По тематике

Юные сумские фигуристки выступили в Харькове
20.03.2018 10:49

Юные сумские фигуристки выступили в Харькове

На выходных в Харькове проходил 7-ой этап Всеукраинских соревнований юных фигуристов (1 этап открытого кубка Харьковской области по фигурному катанию...

Сумские фигуристы закрыли сезон
13.03.2018 13:36

Сумские фигуристы закрыли сезон

11 марта в Сумах состоялось праздник фигурного катания на коньках - открытые городские соревнования «SKATE SUMY 2018»....

В Сумах будут соревноваться фигуристы
07.03.2018 15:41

В Сумах будут соревноваться фигуристы

11 марта в Сумах пройдут Открытые прокаты «Skate Sumy 2018» по фигурному катанию на коньках....

Юные сумские фигуристы отличились на Львовщине
30.01.2018 14:15

Юные сумские фигуристы отличились на Львовщине

28 января в Новаяворовске прошли традиционный соревнования LVIV TROPHY 2018 по фигурному катанию....

04.01.2018 10:29

Юные сумские фигуристы ищут спонсоров для поездки на чемпионат мира

Детская лига фигурного катания в городе Сумы ищет спонсоров....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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