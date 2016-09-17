В Сумах прошла международная правовая конференция 25 апреля в СНАУ прошла международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы юриспруденции».

На ней представители ОТГ, судьи, адвокаты и делегации из Германии и Болгарии обменивались опытом и своим видением на реформы.

Эта конференция является уже заключительной в ряде подобных. Как рассказала декан юридического факультета СНАУ Светлана Запара, накануне проводились курсы повышения квалификации для работников объединенных территориальных громад, где каждый из слушателей должен был подготовить научные тезисы, выразить свое видение решения проблем в громадах. По результатам сегодняшней встречи наградят лучших, а все тезисы уже собраны в печатном и электронном вариантах. Первый экземпляр этого двухтомника юридических видений декан торжественно вручила главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко, который также посетил мероприятие.

«Эта конференция является важной, учитывая тот опыт, который имеют наши европейские партнеры в развитии европейского правового государства. А правовое поведение должностных лиц местного самоуправления и тех, кто работает в ОТГ, должно быть на высоком уровне. Они должны стоять на защите законных прав и интересов граждан, - рассказал Николай Клочко. - Поэтому такие мероприятия, как сегодня, научные конференции, в которых мы перенимаем практический опыт со стороны иностранных партнеров, других государственных учреждений, которые непосредственно связаны с юриспруденцией, очень важны».

Чиновник отметил, что опыт и знания, которые получили участники, обязательно пригодятся им. А повысить правовое образование органов местного самоуправления помогут именно теоретическое обучение и практические конференции.

Доцент кафедры международного и европейского права Университета национальной и мировой экономики в Болгарии Диана Маринова подчеркнула, что для нее основная цель визита на конференцию - сотрудничество двух вузов - Университета международной торговли и права в Болгарии и Сумского национального аграрного университета. Она рассказала, что в прошлом году украинская делегация юристов посетила подобное мероприятие, которое проходило в Болгарии - тогда достигли соглашения о сотрудничестве. Поэтому сегодня Диана Маринова находится в Сумах с вопросами по изменению украинского законодательства и имплементации их законодательства в Украине, поскольку в Болгарии уже многое изменено и адаптировано.