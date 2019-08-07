У Сумах пройде міжнародна наукова конференція 19-21 вересня у Сумах пройде міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша.

Науковий захід у Сумах входить до циклу міжнародних наукових конференцій «Пантелеймон Куліш – 200 років». Про свою участь у конференції заявили провідні кулішезнавці України та світу. Календар роботи конференції Четвер, 19 вересня Конгрес-центр Сумського державного університету, вул. Покровська, 9/1 10.00 – 12.45 – Реєстрація учасників конференції 13.00 – 13.30 – Відкриття конференції 13.30 – 16.20 – Пленарне засідання 16.30 – 17.40 – Екскурсія містом. Сумський обласний краєзнавчий музей. Виставка, присвячена П. Кулішеві П’ятниця, 20 вересня Головний корпус Сумського державного університету, вул. Римського-Корсакова, 2 10.00 – 12.45 – Засідання секцій 10.00 – 12.45 – Засідання науково-методичної комісії із журналістики 13.00 – 14.00 – Обід 14.00 – 15.20 – Засідання секцій 15.30 – 17.30 – засідання «круглого столу»: - Проблеми вивчення Кулішевої спадщини. - Презентація книги Олеся Федорука «Роман Куліша “Чорна рада”. Історія тексту». - Підбиття підсумків конференції. Субота, 21 вересня «До джерел»: поїздка учасників конференції до смт Вороніж Шосткинського району.