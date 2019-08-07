У Сумах пройде міжнародна наукова конференція

Науковий захід у Сумах входить до циклу міжнародних наукових конференцій «Пантелеймон Куліш – 200 років».
Про свою участь у конференції заявили провідні кулішезнавці України та світу.
Календар роботи конференції
Четвер, 19 вересня
Конгрес-центр Сумського державного університету,
вул. Покровська, 9/1
10.00 – 12.45 – Реєстрація учасників конференції
13.00 – 13.30 – Відкриття конференції
13.30 – 16.20 – Пленарне засідання
16.30 – 17.40 – Екскурсія містом. Сумський обласний краєзнавчий музей. Виставка, присвячена П. Кулішеві
П’ятниця, 20 вересня
Головний корпус Сумського державного університету,
вул. Римського-Корсакова, 2
10.00 – 12.45 – Засідання секцій
10.00 – 12.45 – Засідання науково-методичної комісії із журналістики
13.00 – 14.00 – Обід
14.00 – 15.20 – Засідання секцій
15.30 – 17.30 – засідання «круглого столу»:
- Проблеми вивчення Кулішевої спадщини.
- Презентація книги Олеся Федорука «Роман Куліша “Чорна рада”. Історія тексту».
- Підбиття підсумків конференції.
Субота, 21 вересня
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