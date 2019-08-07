Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:41243

У Сумах пройде міжнародна наукова конференція

19-21 вересня у Сумах пройде міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Пантелеймона Куліша.

Науковий захід у Сумах входить до циклу міжнародних наукових конференцій «Пантелеймон Куліш – 200 років».

Про свою участь у конференції заявили провідні кулішезнавці України та світу.

Календар роботи конференції

Четвер, 19 вересня

Конгрес-центр Сумського державного університету,

вул. Покровська, 9/1

10.00 – 12.45 – Реєстрація учасників конференції

13.00 – 13.30 – Відкриття конференції

13.30 – 16.20 – Пленарне засідання

16.30 – 17.40 – Екскурсія містом. Сумський обласний краєзнавчий музей. Виставка, присвячена П. Кулішеві

П’ятниця, 20 вересня

Головний корпус Сумського державного університету,

вул. Римського-Корсакова, 2

10.00 – 12.45 – Засідання секцій

10.00 – 12.45 – Засідання науково-методичної комісії із журналістики

13.00 – 14.00 – Обід

14.00 – 15.20 – Засідання секцій

15.30 – 17.30 – засідання «круглого столу»:

- Проблеми вивчення Кулішевої спадщини.

- Презентація книги Олеся Федорука «Роман Куліша “Чорна рада”. Історія тексту».

- Підбиття підсумків конференції.

Субота, 21 вересня

«До джерел»: поїздка учасників конференції до смт Вороніж Шосткинського району.

Общество Научная конференция Пантелеймон Кулиш

По тематике

У Сумах провели круглий стіл до 200-річчя Пантелеймона Куліша
13.09.2019 11:15

У Сумах провели круглий стіл до 200-річчя Пантелеймона Куліша

Організатори круглого столу, який відбувся 12 вересня, зібрали небайдужих, науковців, бібліотечних працівників, громадськість, тих, хто пошановують пам'ять і творчість Пантелеймона...

200-ту річницю народження Пантелеймона Куліша відзначили на державному рівні
09.08.2019 10:11

200-ту річницю народження Пантелеймона Куліша відзначили на державному рівні

Увічнення пам’яті відомого українського письменника, публіциста, етнографа, історика, літературного критика, перекладача, громадського діяча здійснено шляхом випуску до 200-річчя від дня...

У Сумах відзначають 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша
08.08.2019 16:30

У Сумах відзначають 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша

Бібліотеки міської централізованої бібліотечної системи приєдналися до відзначення 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша....

У Сумському музеї унікальна виставка до 200-річчя Пантелеймона Куліша
08.08.2019 11:55

У Сумському музеї унікальна виставка до 200-річчя Пантелеймона Куліша

У Сумському обласному краєзнавчому музеї до 200-річчя від дня народження нашого земляка Пантелеймона Куліша зібрали і представили відвідувачам більше 40...

Google присвятив дудл Пантелеймону Кулішу
07.08.2019 13:18

Google присвятив дудл Пантелеймону Кулішу

Інтернет-пошуковик Google сьогодні оформлений на честь 200-річчя від дня народження уродженця Сумщини, українського письменника Пантелеймона Куліша....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.