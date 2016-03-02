Сумские школьники получили грамоты и сувениры от британской королевы Елизаветы II Во вторник, 24 апреля, на базе школы № 1 состоялось торжественное закрытие городской олимпиады по английскому языку среди учащихся 4-х классов.

Творческий коллектив педагогов вместе с одаренными воспитанниками учреждения школы № 1 подготовили праздничное действо и предложили собравшимся проверить свои знания во время проведения страноведческой викторины «Что вы знаете о Великобритании?», сообщает сайт мэрии.

Гостем мероприятия стал волонтер Корпуса Мира Бен Стюарт. Он поздравил всех участников, а также отметил необходимость человека XXI века постоянно совершенствовать иноязычные навыки, воспринимать и уметь решать вызовы современной жизни.

Методист Информационно-методического центра Ольга Марченко поздравила победителей и участников действа и поблагодарила учителей английского языка и администрации школы № 1 за содействие в проведении мероприятия.

В этом году грамоты и сувениры от британской королевы Елизаветы II получили 11 четвероклассников учебных заведений города. Победу одержала Екатерина Соловей (школа № 10). Второе место заняли две участницы: Мария Молгамова (школа № 1) и Валерия Шаповалова (школа № 4). Почетное III место поделили: София Вольвач (школа № 17), Екатерина Дубровина (школа № 30 «Уникум»), Татьяна Стоян (школа № 12), Юлия Филоненко (школа № 18), Анастасия Пинчуков (школа № 1), Александр Прядко (школа № 2), Анастасия Гончаренко (школа № 9), Екатерина Назаренко (школа № 25).

Все участники торжеств присоединились к фотосессии, а также имели возможность активно пообщаться с реальным американцем, получить удовольствие от дружеской беседы и обменяться впечатлениями.

Городская олимпиада проводится восьмой год подряд среди младших поклонников английского языка с целью стимулирования их творческого самосовершенствования и развития одаренных учащихся, повышение интереса к изучению иностранного языка и дальнейшего совершенствования коммуникативных умений. Полученные результаты городской олимпиады по английскому языку среди учащихся 4-х классов показали тот факт, что изучение английского языка в начальных классах учебных заведений закладывает основательную базу для качественного овладения материалом на последующих этапах обучения.