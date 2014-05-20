В Сумах проинвентаризируют придомовые территории 166 многоэтажек

Такое решение сегодня во время сессии приняли депутаты городского совета. Соответствующие работы, стоимость которых составит 500 тыс. грн, осуществит департамент обеспечения ресурсных платежей.
Будет проводиться формирования земельных участков под всеми многоквартирными домами. Подобные работы пытались проводить в прошлом году в департаменте инфраструктуры города, но потом решили делать это не через распределение кварталов, а через формирование участков и присвоения им кадастровых номеров.
Кроме того, данная процедура облегчит начисления платы за коммунальные услуги.
Перечень домов, придомовые территории которые подпадут под инвентаризацию, специалисты департамента обеспечения ресурсных платежей совместно проработали со специалистами департамента инфраструктуры города и управлением архитектуры и градостроительства.
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