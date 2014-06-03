В Сумах проинвентаризируют земли коммунальной собственности рекреационного назначения Городской совет решил провести инвентаризацию земель рекреационного назначения, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города.

Соответствующее решение приняли сумские избранники во время очередной сессии городского совета.

Большинством голосов депутаты поддержали данный проект решения с целью организации развития зеленых зон города и обеспечения их сохранности, предотвращения сокращения озелененных территорий и их использования не по назначению.

Согласно принятому решению, департамент обеспечения ресурсных платежей разработает техническую документацию по землеустройству относительно инвентаризации земель и заключит договоры на изготовление указанной документации по землеустройству.

Также для развития сети зеленых зон города земельные участки коммунальной собственности территориальной громады города будут зарезервированы согласно перечню, определенному приложением к этому решению.

Временно до утверждения технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель коммунальной собственности приостановят любые организационно-правовые мероприятия по отводу, передаче в собственность или в пользование земельных участков, указанных в приложении к решению.

Субъекты нормотворческой инициативы временно до утверждения технической документации по землеустройству относительно инвентаризации земель коммунальной собственности также приостановят инициирования рассмотрения соответствующих вопросов в городском совете.