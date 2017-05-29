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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37304

Мэр Сум спустя год снова пугает подчиненных отделом контроля

Александр Лысенко снова анонсировал создание отдела контроля, который бы подчинялся только ему.

Об этом зашла речь сегодня, 7 мая, во время аппаратного совещания в мэрии. На совещание пришли активисты, которые две недели назад критиковали директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеру за состояние дорог. На этот раз они его похвалили за соблюдение стандартов при производстве асфальта, но никак не за ремонт.

Мэр Сум предложил снова, как и год назад создать в структуре органов власти отдел контроля, который бы контролировал качество ремонта дорог, тротуаров, жилого фонда, работу коммунальных предприятий и т.д.

- Я думаю, это должен быть как транспортный отдел, который непосредственно подчиняется профильному заму, - предложил мэр. – Но в этом случае отдел контроля должен подчиняться непосредственно городскому голове напрямую. И если мы найдем мало того, что-то некачественно сделанное, но и кто-то куда-то дел средства, мы же можем проверить всю бухгалтерию, обратимся в правоохранительные органы, и вас найдут. Я пока не готов презентовать, как это будет выглядеть, но там должны работать незаангажированные специалисты.

Напомним, в прошлом году мэр Сум уже высказывал идею об отделе контроля, который бы подчинялся только ему. Закончилось тем, что такой отдел создали внутри департамента инфраструктуры.

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