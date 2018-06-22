Подробности второй авиакатастрофы на Сумщине: самолет был без регистрационных номеров (видео) Следователи предполагают, что самолет банально развернуло ветром, а пилот ничего не смог сделать.

На Сумщине в Роменском районе разбился второй за последние несколько дней легкомоторный самолет. Его 54-летний пилот погиб, говорится в сюжете ТСН.

Тело и документы мужчины забрали, а самолет лежит под охраной спасателей. Пока известно, что он совершал 30-километровый перелет из поселка Липовая Долина в Ромны. До места назначения он не дотянул считанные километры и упал на поле, засеянном пшеницей. О трагедии в соседнем селе узнали случайно – когда уже увидели обломки. Местные хозяйства услуги самолета не заказывали. Кукурузные поля здесь опрыскивают только крупные аграрные компании, руководство которых находится в Киеве и Чернигове. "Не сообщают нам, не информируют, когда опрыскивают и чем. Оно же было в поле. Никто не слышал ни взрыва, ни падения, ничего люди не слышали", - рассказала председатель Зарудянского сельского совета Любовь Ярошенко.

Как и в случае с первым самолетом, на поле нет никаких следов, которые бы указывали на постепенное снижение или попытку пилота приземлиться, то есть оба воздушных судна резко упали. Но правоохранители склоняются к тому, что причины этому разные. "В пятницу причиной стало столкновение самолета с линией электропередач, в результате чего он перевернулся и упал. А во вчерашнем случае самолет развернуло ветром, и он упал. Точная причина будет установлена в ходе экспертиз", - пообещал первый заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Анатолий Гриценко.

Оба пилота погибли мгновенно. В кабинах самолетов нашли паспорта, свидетельства коммерческих пилотов, медицинские сертификаты. Летчики были очень опытные, раньше работали в гражданской авиации в Николаевском аэропорту. Прописаны по одному адресу – в тамошнем студенческом общежитии. "И тот, и тот у нас проживали. Но Ошурко уже давно не живет в общежитии. И Аксенов давно не живет. Ну лет 20 точно", - убеждает паспортистка общежития Ирина Шаповал. Николаевские летчики, которые знали погибших, на камеру не общаются, а вне ее предполагают, что последние несколько лет пилоты работали неофициально, скорее всего, в Днепре, потому что именно там полтора месяца назад проходили медкомиссию.

Известно, что агрокомпании заказывали обработку полей в полтавской фирме, которая, в свою очередь, арендовала воздушные седна. Где и у кого – правоохранители пока не выяснили. "Если на первом самолете были и заводская табличка и регистрационный номер, то на втором самолете, который упал вчера, никаких регистрационных отметок не было. Оба самолета – это одномоторные легкие самолеты Х-32 БЕКАС", - пояснил Гриценко. Пока что невыясненным остается и то, где и чем заправляли самолеты, когда последний раз они проходили техосмотр и самое главное – кто координировал полеты.