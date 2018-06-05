В Сумах ремонтируют пешеходный мост на Девятку

Сейчас подрядной организацией были сняты фонари, для их восстановления. Также будут приведены в порядок перильные ограждения и покрытие моста, сообщили в депаратменте.
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Под контролем и по заказу Службы автомобильных дорог продолжается капитальный ремонт мостового перехода на 33 км автомобильной дороги общего пользования...
ООО «Сумымостострой» выиграло тендер на проведение ремонта моста через р.Сумка в направлении улицы Горького в Сумах....