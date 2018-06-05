В Сумах ремонтируют пешеходный мост на Девятку По заказу департамента инфраструктуры города проводится текущий ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по ул. Заливная.

Сейчас подрядной организацией были сняты фонари, для их восстановления. Также будут приведены в порядок перильные ограждения и покрытие моста, сообщили в депаратменте.