Реконструкция моста на Горького подорожала в 2,5 раза за два года Это заметил бывший мэр Сум Геннадий Минаев, обнародовав на своей странице в Фейсбуке дополнительное соглашение между департаментом инфраструктуры и подрядчиком.

«И снова о новой «визитке» города Сумы (именно так назвал мост черз Сумку на Горького первый заммэра Сум Владимир Войтенко), то есть о мосте через реку Сумку на улице Горького.

Фантастический крутой процент инфляции за два года теперь закладывают в сумской «Кривой Хате»! Подписано вчера!

5372376 - 3242799 = 2129577 грн.

5 372 376/2 129 577 = 252%.

10,5% в месяц, Карл!

То, что стоило в 2016 году 2,1 млн грн, сейчас стоит 5,3 млн грн», - написал он.