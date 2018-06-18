Реконструкция моста на Горького подорожала в 2,5 раза за два года

«И снова о новой «визитке» города Сумы (именно так назвал мост черз Сумку на Горького первый заммэра Сум Владимир Войтенко), то есть о мосте через реку Сумку на улице Горького.
Фантастический крутой процент инфляции за два года теперь закладывают в сумской «Кривой Хате»! Подписано вчера!
5372376 - 3242799 = 2129577 грн.
5 372 376/2 129 577 = 252%.
10,5% в месяц, Карл!
То, что стоило в 2016 году 2,1 млн грн, сейчас стоит 5,3 млн грн», - написал он.
Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа....
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