Сумские коммунальщики вернули фонари на мосту Бригады КП «Горсвет» установили на пешеходном мосту через Псел в районе «Здыбанки» 15 из 26 фонарей.

Об этом говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке.

Напомним: фонари сняли на ремонт около месяца назад, а на прошлой неделе разгорелся скандал, так как в департамент инфраструктуры не знал, куда они подевались, предположив, что их или украли, или разбили вандалы.