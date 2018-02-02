Сумские коммунальщики вернули фонари на мосту

Об этом говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке.
Напомним: фонари сняли на ремонт около месяца назад, а на прошлой неделе разгорелся скандал, так как в департамент инфраструктуры не знал, куда они подевались, предположив, что их или украли, или разбили вандалы.
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