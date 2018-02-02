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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские коммунальщики вернули фонари на мосту

Бригады КП «Горсвет» установили на пешеходном мосту через Псел в районе «Здыбанки» 15 из 26 фонарей.

Об этом говорится в сообщении на странице предприятия в Фейсбуке.

Напомним: фонари сняли на ремонт около месяца назад, а на прошлой неделе разгорелся скандал, так как в департамент инфраструктуры не знал, куда они подевались, предположив, что их или украли, или разбили вандалы.

Общество Горсвет Фонари
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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