Глухивчанин стал чемпионом мира по судомодельному спорту

Воспитанники Глуховского городского ЦПО мастер спорта Дмитрий Борщ и КМС Иван Науменко защищали честь Украины в классе скоростных моделей мини-моно, пишет Неделя.
За пять соревновательных дней глуховские спортсмены показали высокий уровень подготовки. В результате 4 гонок в финал из 39 спортсменов вошли 8 спортсменов: из Латвии, Китайя, Польши и наш Дмитрий Борщ. Уже на 6-й минуте спортсмен обогнал соперников и занял первую позицию. Второе и третье города заняли судомоделисты из Китая. Дмитрий получил кубок, медаль и в подарок японскую радиоаппаратуру.
Иван Науменко впервые принял участие в таких масштабных соревнованиях и занял 22-ое место.
- Не скажу, что было легко. Но если слушать тренера и сохранять спокойствие, то все будет хорошо. По характеристикам техника у всех была почти одинакова, здесь главное - уметь быстро и ловко управлять моделью на воде - рассказывает Дмитрий. - В этот спорт меня привела бабушка в 4 классе. С тех пор я здесь. Нравится очень!
Сейчас Дмитрий учится в 10 классе. Регулярно приходит заниматься в ГЦПО. Интересуется компьютерами и мотоциклами. Надеется после окончания школы продолжить заниматься любимым делом и учиться на технической специальности. А сейчас вместе с тренером Николаем Грудиной готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут в сентябре в Днепре.
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