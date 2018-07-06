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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30102

Аграрии Сумщины начали сев озимых зерновых культур

Под урожай 2019 года на Сумщине планируют посеять озимых зерновых культур на площади 189,1 тыс. га (+5,7 тыс. га к 2017 году).

В том числе озимой пшеницы - 181,8 тыс. га (+6,1 тыс. га), озимой ржи - 6,2 тыс. га (+0,2 тыс. га), озимого ячменя - 1,1 тыс. га (-0,1 тыс. га).

По состоянию на 28 августа сельскохозяйственные предприятия Путивльского района начали сев озимой пшеницы, которой посеяны на площади 170 га.

Аграриями продолжаются работы по подготовке почвы под посев озимых культур, по состоянию на отчетную дату подготовлено 106,2 тыс. га, или 52% к прогнозу. Зяблевую вспашку провели на площади 22,9 тыс. га, или 4% к плану.

Вместе с этим продолжается сев озимого рапса, которого посеяно на площади 10,1 тыс. га, или 65% прогнозируемых площадей. Посевная площадь озимого рапса ожидается в пределах 15,5 тыс. га, что на 5,8 тыс. га меньше, чем в 2017 году, сообщает сайт ОГА.

Экономика Посевная Сельское хозяйство

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