На Сумщине подозреваемый в педофилии признался в растлении нескольких сотен детей

На Сумщине задержали мужчину, которого подозревают в растлении несовершеннолетних. Для этого провели спецоперацию. На 45-летнего мужчину, который склонял детей к близости, полицию вывели два мальчика. Чтобы схватить его "на горячем", правоохранители дежурили в засаде в лесу. А когда он привез туда детей - задержали.
Мужчина уже признался: за 20 лет успел развратить несколько сотен несовершеннолетних. Сейчас эту информацию проверяют следователи. В квартире подозреваемого нашли немало детской порнографии и аппаратуру для ее изготовления.
Развращал преимущественно детей из неблагополучных семей, которых заманивал в глушь под предлогом отдыха на природе. Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания.
"Засада у нас длилась несколько часов. Вел себя очень осторожно, он несколько раз обходил место, чтобы не было посторонних лиц, специально выбрал место малолюдное. Дети – 11-12 лет. Под предлогом отдыха на природе, выезда на шашлыки, купания, заманивал детей. В ходе отдыха начинал развратные действия", - сообщил оперуполномоченный сектора криминальной полиции Конотопского отдела полиции Владимир Ковалев, пишет ТСН.
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