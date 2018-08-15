Сумщина готова к выдаче пакетов новорожденного Вопрос обсуждали сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

«В СМИ активно распространяется информация о том, что мамы с новорожденными уже могут получить пакет малыша. Начали уже выдавать таки пакеты?», - спросил замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов.

Директор Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаил Дубровский отметил, что область уже полностью готова к выдаче пакетов, все необходимые соглашения подписаны и почти 14 млн грн гривен на казначейских счетах для этого.

По словам начальника областного управления здравоохранения Сергея Бутенко, все рекомендации, необходимые документы и образцы заявления уже разосланы в родильные дома Сумщины.

«С 1 сентября матери могут заполнить заявление о том, что они хотят получить пакет малыша и в течение 10 дней после этого работники социальных служб принесут его домой», - пояснил чиновник.