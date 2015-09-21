В 12-ом микрорайоне таки построят школу и детсад? Во время аппаратного совещания мэр Сум Александр Лысенко подчеркнул необходимость учета при составлении планов работ нужд 12-го микрорайона.

Его обращение было адресовано, прежде всего, руководителям управления архитектуры и градостроительства Андрею Кривцову и управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову.

Главному архитектору города он указал на необходимость предусмотреть в детальном плане территории, который сейчас разрабатывается, места под заведения дошкольного и общего среднего образования.

- Школа и садик в детальном плане территории должны быть указаны, чтобы потом кто-то из застройщиков или предпринимателей не позарился на этот участок, - отметил Александр Лысенко.

Руководителю УКСа А.Лысенко поручил детально проанализировать, что из задекларированного в городской целевой программе развития 12-го микрорайона не было сделано, и, по возможности учесть на будущее, а также в следующем году продолжить обустройство «евродворов» в 12-м микрорайоне, в частности по ул. Героев Крут.