Карма по-сумски: мужчину и женщину, которые обокрали сумской храм, избили неизвестные Злоумышленники оказались на больничных койках после того, как после совершения преступления их самих избили неизвестные.

Напомним, что эти супруги похитили деньги из ящика для пожертвований, которые люди оставляли на благоустройство храма. Установленная в храме камера видеонаблюдения четко зафиксировала их действия, что значительно упростило полицейским работу по их поиску.

Узнав, что из ящика для пожертвований кто похищает деньги, которые люди жертвовали на храм, священник установил в помещении церкви камеры наблюдения. И довольно скоро они зафиксировали человека, который совершал кражу денег, и женщину, которая его прикрывала.

Видео, которое батюшка выложил в Интернет, уже через полчаса попалось на глаза участковому офицеру полиции. Тот сразу же узнал на нем давних «знакомых»: 40-летний мужа и его 32-летнюю жену. Мужчина уже был судим за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Женщина тоже раньше привлекалась к уголовной ответственности за наркотики, кражи и неуплату алиментов на содержание своего малолетнего ребенка. И каждый день, чтобы раздобыть денег на еду и наркотики, супруги кого-то обманывали или обворовывали.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За кражу, совершенную повторно, или по предварительному сговору группой лиц, уголовное законодательство предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В ходе розыска опознанных на видео воров, работники полиции обнаружили их в одной из больниц. Как выяснилось, они попали туда после того, как на следующий день после кражи из церкви, на выезде из Сум, их избили несколько человек. Любые объяснения по данному поводу оба пострадавших полиции предоставлять отказались из собственных соображений и сообщили, что претензий ни к кому нет. Карма, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.