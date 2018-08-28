Юные сумские наездницы отличились в Днепре

Сумская команда была представлена рекордным количеством всадников - 8 человек - все девушки. Соревнования проходили два дня по программам: «дети», «дети-дебют», «юноши», «любители» и «открытый класс». Наши красавицы отметились везде.
Диана Боровик заняла третье место в «открытом классе», Дарья Лемешева - второе место по программе «Дети. Командный приз». В этом же заезде Алена Гринько заняла 4-ое место. В фристайле для юношей Ксения Кибец и Анна Гунько - четвертое и шестое место соответственно. В первый день Анна Гунько вошла в тройку лидеров по программе «Юноши. Командный приз». Среди любителей лидерство держала Алена Шелкопляс. Мария Цымбал и Дарья Лобода были представлены в программе «Дети Дебют», - первое и третье место соответственно.
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