Юные сумские наездницы отличились в Днепре 5-7 октября в Днепре прошли соревнования по выездке.

Сумская команда была представлена рекордным количеством всадников - 8 человек - все девушки. Соревнования проходили два дня по программам: «дети», «дети-дебют», «юноши», «любители» и «открытый класс». Наши красавицы отметились везде.

Диана Боровик заняла третье место в «открытом классе», Дарья Лемешева - второе место по программе «Дети. Командный приз». В этом же заезде Алена Гринько заняла 4-ое место. В фристайле для юношей Ксения Кибец и Анна Гунько - четвертое и шестое место соответственно. В первый день Анна Гунько вошла в тройку лидеров по программе «Юноши. Командный приз». Среди любителей лидерство держала Алена Шелкопляс. Мария Цымбал и Дарья Лобода были представлены в программе «Дети Дебют», - первое и третье место соответственно.