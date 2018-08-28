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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37174

Юные сумские наездницы отличились в Днепре

5-7 октября в Днепре прошли соревнования по выездке.

Сумская команда была представлена рекордным количеством всадников - 8 человек - все девушки. Соревнования проходили два дня по программам: «дети», «дети-дебют», «юноши», «любители» и «открытый класс». Наши красавицы отметились везде.

Диана Боровик заняла третье место в «открытом классе», Дарья Лемешева - второе место по программе «Дети. Командный приз». В этом же заезде Алена Гринько заняла 4-ое место. В фристайле для юношей Ксения Кибец и Анна Гунько - четвертое и шестое место соответственно. В первый день Анна Гунько вошла в тройку лидеров по программе «Юноши. Командный приз». Среди любителей лидерство держала Алена Шелкопляс. Мария Цымбал и Дарья Лобода были представлены в программе «Дети Дебют», - первое и третье место соответственно.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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