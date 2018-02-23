Роменские спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на военных складах на Черниговщине

На Черниговщину были отправлены 14 человек личного состава и 5 единиц техники, среди которой 2 экскаватора. За время работ пиротехниками Центра было изъято около 900 взрывоопасных предметов различных калибров, водители экскаваторов выехали на 163 заявки и выполнили земляных работ объемом около 2000 кубических метров.
Всего на месте пожара уже очищено 96% пораженной зоны от взрывоопасных предметов. Изъято более 8 тысяч взрывоопасных предметов. Системы жизнеобеспечения - стационарная телефонная связь, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение - Ичнянского района работают в штатном режиме. В настоящее время восстановлено 69 домов в 20 населенных пунктах. Осуществлен ремонт кровли и остекления окон в пяти домах.
Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очистке пятикилометровой, а иногда и трехкилометровой зоны вокруг складов, сообщает пресс-служба Центра.
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