Роменские пиротехники поехали на Донбасс

Роменские специалисты будут проводить работы по обследованию и разминированию территорий.
Они изменят своих коллег - земляков, которые за время своей ротации обследовали 84 га территории, а также изъяли и уничтожили более 600 взрывоопасных предметов в Бахмутском и Торецкое районах, а также в г. Дружковка.
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