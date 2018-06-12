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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50274

Роменские пиротехники поехали на Донбасс

11 июля для выполнения задач по назначению на Донбасс отбыл пиротехнический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования.

Роменские специалисты будут проводить работы по обследованию и разминированию территорий.

Они изменят своих коллег - земляков, которые за время своей ротации обследовали 84 га территории, а также изъяли и уничтожили более 600 взрывоопасных предметов в Бахмутском и Торецкое районах, а также в г. Дружковка.

Общество Пиротехники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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