Роменские пиротехники поехали на Донбасс 11 июля для выполнения задач по назначению на Донбасс отбыл пиротехнический расчет Межрегионального центра быстрого реагирования.

Роменские специалисты будут проводить работы по обследованию и разминированию территорий.

Они изменят своих коллег - земляков, которые за время своей ротации обследовали 84 га территории, а также изъяли и уничтожили более 600 взрывоопасных предметов в Бахмутском и Торецкое районах, а также в г. Дружковка.