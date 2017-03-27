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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
27.12.2018 17:02875

Глава Сумского облсовета разбогател на два миллиона

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь продал движимое имущество на сумму два миллиона гривен.

Об этом стало известно из существенных изменений в декларации чиновника.

Так, сегодня, 27 декабря, Токарь задекларировал продажу частному лицу движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) на сумму 2 миллиона гривен.

Судя по декларации председателя Сумского облсовета за 2017 год, речь идёт об автомобиле MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC 2015 года выпуска, стоимость которого Токарь оценил в 2 миллиона 31 тысячу гривен.

Кроме того, у чиновника весьма внушительная декларация. Самым зажиточным из всех чиновников областного центра – как городских, так и областных – оказался председатель Сумского облсовета Владимир Токарь. В его собственности прибывают два частных дома и четыре земельных участка в Сумах и области (один из домов стоимостью в полтора миллиона гривен, – ред.), а также квартира в Сумах. Его супруга владеет нежилым помещением-аппартаментом в оккупированной РФ крымской Ялте и нежилым помещением в Сумах, а также земельным участком в области. Кроме выше указанного автомобиля, у Токаря также задекларирован MERCEDES-BENZ GLE 250D 4 MATIC 2015 года выпуска. Супруга чиновника владеет корпоративными правами на телерадиокомпанию и ТОВ “Сумские телекомсистемы”. Супруги задекларировали достаточно “скромный” доход за 2017 год. 407 954 грн – зарплата, 16 408 + 45 350 – пенсия, 1 800 000 – доход от отчуждения движемого имущества, 270 000 + 100 000 – сумма поворотной финансовой помощи и доход от сдачи имущества в аренду – 3 639 + 3 877. Токарь хранит наличными 730 тысяч долларов США. С 1998 года Токарь – заместитель директора ОАО Сумский завод продтоваров (Бездрик, Сумский район). Является основным акционером Сумского завода продтоваров. В марте 2006 года был избран депутатом Сумского областного совета по списку Блока Юлии Тимошенко. 2 июня 2009 на внеочередной сессии избран председателем Сумского областного совета. 06.2009 – 10.2010 председатель Сумского областного совета; 10.2010 – заместитель директора ОАО «Сумской завод продтоваров». 02.12.2016 – по настоящее время – председатель Сумского областного совета, пишет Информатор.

Политика Владимир Токарь

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