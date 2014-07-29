В центре Сум будут капитально ремонтировать боллард

Вопрос свободного заезда автомобилей на якобы пешеходные улицы центра Сум поднял сегодня, 14 января, на аппаратном совещании мэр Сум Александр Лысенко.
- Кто-нибудь из ваших сотрудников ходит пешком по городу? - обратился он к и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - Посмотрите на ул. Воскресенской со стороны собора ведь были эти металлические конструкции, которые закрывали проезд. Теперь их нет, машины свободно ездят по пешеходной улице. Почему?
- Мы знаем об этом, планировали сделать до конца года, но не хватило средств, - ответил В.Павленко. – Сделаем в этом.
- А что с боллардом на Терезова? Он уже давно не работает.
- Он нуждается в капитальном ремонте, на этот год будем выделять средства тоже.
Напомним: боллард обошелся сумскому бюджету в 2013 году в 125 тыс. грн. Его несколько раз повреждали в результате ДТП.
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