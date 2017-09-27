Сумской чемпион стал заслуженным мастером спорта

Сумчанин является четырехкратным чемпионом мира по армрестлингу среди инвалидов-опорников.
Сегодня, 28 ноября, депутаты Сумского горсовета проголосовали за решение «О награждении Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед...
В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку....
28-31 мая в Софии (Болгария) проходил чемпионат Европы по армрестлингу....
21 ноября, во время церемонии награждения победителей и призеров «Юбилейного кубка» по фузалу «корочки» заслуженных мастеров спорта Украины получили игроки...
Сегодня, 27 сентября, на сессии Сумского горсовета мэр Сум Александр Лысенко вручил благодарность Николаю Педоренко....