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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50276

В деле подрывателя «Луны» вызывают потерпевших

В Сумах отложено рассмотрение дела по обвинению мужчины в совершении взрыва в ночном клубе «Луна» на 30 января.

Сегодня, 18 января, для вызова потерпевших, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении гражданина В., который обвиняется в совершении нескольких уголовных преступлений:

- законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, законченное покушение на умышленное убийство совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и законченное покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 7 ч . 2 ст. 115 УК Украины);

- хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины);

- сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч. 2 ст. 342 УК Украины);

- незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины);

- умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья (ч. 2 ст. 125 УК Украины).

Следующее открытое судебное заседание состоится в 10 час.00 мин. 30 января.

Информационно: события произошли 10 июня 2018 года около 6 часов утра в ночном клубе «Луна» в г. Сумы. В этот день молодой человек, на голове которого была балаклава, вошел в холл клуба, сорвал чеку и бросил в людей гранату. После этого он пытался скрыться, однако был задержан сотрудниками полиции. В результате взрыва телесные повреждения получили 8 человек, сообщает пресс-служба Заречного райсуда.

Право Взрыв на Луне

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