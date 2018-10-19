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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В сумском соборе УПЦ (МП) прогремел взрыв (обновлено)

Во время вечернего богослужения в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Сумы произошел взрыв.

Вечером 18 января во время вечернего богослужения, когда в храме было большое количество людей, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе прогремел взрыв. Как сообщили прихожане, неизвестные бросили устройство, взорвавшееся в притворе храма. Остатки взрывчатки и последствия повреждения интерьера свидетельствуют о силе взрыва. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал, пишет сайт Сумской епархии УПЦ (МП).

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники различных подразделений полиции и специалисты-взрывотехники. Правоохранители начали соответствующие процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств преступления.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, в Спасо-Преображенском соборе во время службы действительно произошел взрыв.

Взорвалось пиротехническое средство для игры в страйкбол, заряженное кукурузой. Во время этого происшествия ни имущество собора, ни люди не пострадали. Полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».

Общество Взрыв Взрыв в соборе
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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