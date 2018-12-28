В Сумах установили подозреваемых во взрыве в Спасо-Преображенском соборе

Оба - молодые люди, жители Сум. Сейчас с ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства. У одного из парней правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичный тому, которое было использовано вчера в соборе УПЦ (МП).
Напомним, что происшествие произошло вчера. В 19.24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы. Выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".
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