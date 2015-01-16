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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:13397

В центре Сум восстановили работу болларда

Об этом сегодня, 4 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры города Виктор Павленко.

- На сегодня работа болларда в пер. Терезова восстановлена, - доложил он. – Несмотря на то, что я ранее говорил, что необходимы средства на его ремонт, сейчас он восстановлен за средства самого предпринимателя и работает.

Что касается ограждения со стороны Воскресенской церкви, который было из-за повреждения демонтировано в прошлом году, его он пообещал восстановить сегодня.

Напомним: боллард обошелся сумскому бюджету в 2013 году в 125 тыс. грн. Его несколько раз повреждали в результате ДТП.

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