В центре Сум восстановили работу болларда

- На сегодня работа болларда в пер. Терезова восстановлена, - доложил он. – Несмотря на то, что я ранее говорил, что необходимы средства на его ремонт, сейчас он восстановлен за средства самого предпринимателя и работает.
Что касается ограждения со стороны Воскресенской церкви, который было из-за повреждения демонтировано в прошлом году, его он пообещал восстановить сегодня.
Напомним: боллард обошелся сумскому бюджету в 2013 году в 125 тыс. грн. Его несколько раз повреждали в результате ДТП.
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