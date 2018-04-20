Замглавы Сумского облсовета поделилась кровью с онкобольными детьми Уже не первый раз гостьей Сумского областного центра службы крови стала заместитель главы Сумского областного совета Татьяна Головко.

На этот раз, во Всемирный день онкобольного ребенка, чиновница еще раз сдала плазму в пользу пациентов отделения гематологии Сумской областной детской клинической больницы.

По словам Татьяны Ивановны, это еще один итог работы «круглого стола», состоявшегося в областном совете ко дню онкобольного ребенка. «Заседание было результативным, много предложений в ближайшее время будут воплощены в жизнь. А самая доступная и самая простая помощь - донорство крови и ее компонентов. Один час в СОЦСК - и вы спасете жизнь, возможно, и не одну», - отметила замглавы областного совета.

«Татьяна Ивановна своим примером показывает, насколько важно помогать больным детям. И каким бы плотным ни был график работы, она всегда находит время на благородный поступок», - говорит главный врач Центра службы крови Светлана Кривцун.