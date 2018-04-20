Замглавы Сумского облсовета поделилась кровью с онкобольными детьми

На этот раз, во Всемирный день онкобольного ребенка, чиновница еще раз сдала плазму в пользу пациентов отделения гематологии Сумской областной детской клинической больницы.
По словам Татьяны Ивановны, это еще один итог работы «круглого стола», состоявшегося в областном совете ко дню онкобольного ребенка. «Заседание было результативным, много предложений в ближайшее время будут воплощены в жизнь. А самая доступная и самая простая помощь - донорство крови и ее компонентов. Один час в СОЦСК - и вы спасете жизнь, возможно, и не одну», - отметила замглавы областного совета.
«Татьяна Ивановна своим примером показывает, насколько важно помогать больным детям. И каким бы плотным ни был график работы, она всегда находит время на благородный поступок», - говорит главный врач Центра службы крови Светлана Кривцун.
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