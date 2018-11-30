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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумское НПО закрывает представительство в Киеве

Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть последнее представительство - в Киеве - в связи с оптимизацией организационной структуры.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украинасообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 15 февраля 2019 года.

Функциями представительства было представление интересов объединения на отечественном и мировых рынках, маркетинговые исследования, взаимодействие с посольствами и торговыми представительствами зарубежных стран, взаимодействие с существующими партнерами и поиск новых.
Как сообщалось, в конце января Сумское НПО решило закрыть представительство в Москве (РФ) из-за отсутствия деятельности, а в прошлом году закрыло представительство в Азербайджане.

Экономика СМНПО

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