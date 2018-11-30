Сумское НПО закрывает представительство в Киеве Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть последнее представительство - в Киеве - в связи с оптимизацией организационной структуры.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украинасообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял наблюдательный совет НПО 15 февраля 2019 года.

Функциями представительства было представление интересов объединения на отечественном и мировых рынках, маркетинговые исследования, взаимодействие с посольствами и торговыми представительствами зарубежных стран, взаимодействие с существующими партнерами и поиск новых.

Как сообщалось, в конце января Сумское НПО решило закрыть представительство в Москве (РФ) из-за отсутствия деятельности, а в прошлом году закрыло представительство в Азербайджане.