Сумское НПО закрывает представительство в Киеве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украинасообщает БизнесЦензор.
Функциями представительства было представление интересов объединения на отечественном и мировых рынках, маркетинговые исследования, взаимодействие с посольствами и торговыми представительствами зарубежных стран, взаимодействие с существующими партнерами и поиск новых.
Как сообщалось, в конце января Сумское НПО решило закрыть представительство в Москве (РФ) из-за отсутствия деятельности, а в прошлом году закрыло представительство в Азербайджане.
В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг....
На ПАО «Сумско НПО» уже 12 месяцев задолженности по заработной плате....
После почти 6 лет изгнания 81-летнему почетному президенту «Сумского НПО» Владимиру Лукьяненко разрешили приходить на завод и знакомиться с положением...
Сумское машиностроительное научно-производственное объединение (Сумское НПО) решило закрыть представительство в Москве (РФ) в связи с отсутствием деятельности....
ПАО «Сумское НПО» объявляет об изменении тарифов на теплоснабжение....