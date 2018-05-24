Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:341

Сумщина все еще недоступна для инвалидов

Главы райгосадминистраций и органы местного самоуправления должны обеспечить правильную работу местных комитетов доступности.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА.

По словам начальника областного управления градостроительства и архитектуры Олега Кривцова, пока на Сумщине действует 26 комитетов обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

И на фоне этого, как отметил Олег Кривцов, в области оборудовано пандусами только 35 зданий учреждений и организаций, из них 7 - внепланово. Лучше всего эта работа проводится на территории города Конотоп и Великописаревского, Конотопского, Путивльского и Тростянецкого районов.

Главный архитектор области сосредоточил свое внимание также и на вопросе доступности объектов железнодорожного и автомобильного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Сейчас на станции железнодорожного вокзала г. Сумы и других городов предусмотрены условия для доступности и пребывания лиц с особыми физическими потребностями и других маломобильных групп населения, - говорил Олег Кривцов. - А из 21 здания автостанций только 11 оборудованы элементами доступности, которые соответствуют государственным строительным нормам».

На сегодня в Сумской области на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования используется более 164 транспортных средства, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко обратился к главам райгосадминистраций и органам местного самоуправления с требованием обеспечить надлежащую работу местных комитетов доступности.

Общество Доступность

По тематике

На Сумшине будут менять квартиры инвалидам
Вчера 09:08

На Сумшине будут менять квартиры инвалидам

Областная власть настаивает на дальнейшей реализации прошлогодней инициативы по обмену жилья для людей с особыми физическими потребностями....

«Станут ли Сумы доступными?» - сумчан приглашают на лекцию
11.02.2019 14:03

«Станут ли Сумы доступными?» - сумчан приглашают на лекцию

Сумская платформа реформ и Розумний хаб приглашают сумчан на лекцию главного архитектора области....

21.12.2018 09:46

В Сумах железнодорожный вокзал не доступен для инвалидов

О доступности железнодорожного вокзала в Сумах для людей с ограниченными возможностями говорили 20 декабря на заседании областного комитета обеспечения доступности...

05.06.2018 09:53

На Сумщине доступность жилья будут проверять инвалиды

К проверке доступности объектов жилья должны привлекаться лица с инвалидностью....

24.05.2018 17:09

В Сумах снова совещались о доступности для инвалидов

На Сумщине городскими советами предлагают разработать и осуществлять программы по обеспечению людям с особыми потребностями свободного доступа к собственным домам....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.