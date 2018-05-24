Сумщина все еще недоступна для инвалидов

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА.
По словам начальника областного управления градостроительства и архитектуры Олега Кривцова, пока на Сумщине действует 26 комитетов обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.
И на фоне этого, как отметил Олег Кривцов, в области оборудовано пандусами только 35 зданий учреждений и организаций, из них 7 - внепланово. Лучше всего эта работа проводится на территории города Конотоп и Великописаревского, Конотопского, Путивльского и Тростянецкого районов.
Главный архитектор области сосредоточил свое внимание также и на вопросе доступности объектов железнодорожного и автомобильного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями.
«Сейчас на станции железнодорожного вокзала г. Сумы и других городов предусмотрены условия для доступности и пребывания лиц с особыми физическими потребностями и других маломобильных групп населения, - говорил Олег Кривцов. - А из 21 здания автостанций только 11 оборудованы элементами доступности, которые соответствуют государственным строительным нормам».
На сегодня в Сумской области на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования используется более 164 транспортных средства, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.
Глава облгосадминистрации Николай Клочко обратился к главам райгосадминистраций и органам местного самоуправления с требованием обеспечить надлежащую работу местных комитетов доступности.
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