Сумщина все еще недоступна для инвалидов Главы райгосадминистраций и органы местного самоуправления должны обеспечить правильную работу местных комитетов доступности.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА.

По словам начальника областного управления градостроительства и архитектуры Олега Кривцова, пока на Сумщине действует 26 комитетов обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

И на фоне этого, как отметил Олег Кривцов, в области оборудовано пандусами только 35 зданий учреждений и организаций, из них 7 - внепланово. Лучше всего эта работа проводится на территории города Конотоп и Великописаревского, Конотопского, Путивльского и Тростянецкого районов.

Главный архитектор области сосредоточил свое внимание также и на вопросе доступности объектов железнодорожного и автомобильного транспорта для лиц с ограниченными физическими возможностями.

«Сейчас на станции железнодорожного вокзала г. Сумы и других городов предусмотрены условия для доступности и пребывания лиц с особыми физическими потребностями и других маломобильных групп населения, - говорил Олег Кривцов. - А из 21 здания автостанций только 11 оборудованы элементами доступности, которые соответствуют государственным строительным нормам».

На сегодня в Сумской области на пригородных и городских автобусных маршрутах общего пользования используется более 164 транспортных средства, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко обратился к главам райгосадминистраций и органам местного самоуправления с требованием обеспечить надлежащую работу местных комитетов доступности.