В Сумах полиция наехала на офис «БПП»

Сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции, прибыв по указанному адресу, выяснили, что там находится офис одной из политических партий. Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отдел полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Помещение же стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства работников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены.
По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям УСБУ в Сумской области. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Как стало известно «Данкору», речь идет об офисе партии «БПП «Солидарность».
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