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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:36240

В Сумах полиция наехала на офис «БПП»

Сегодня, 21 февраля, на линию «102» от неустановленного лица поступило сообщение о якобы незаконном использовании помещения в доме по пр. Курскому в г. Сумы.

Сотрудники отдела превенции Сумского отдела полиции, прибыв по указанному адресу, выяснили, что там находится офис одной из политических партий. Без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отдел полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники). Помещение же стражи порядка без соответствующих разрешений опечатали. Лишь после вмешательства работников прокуратуры незаконно задержанные граждане были освобождены.

По факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ст. 170 (препятствование законной деятельности политических партий) и ч. 1 ст. 371 (заведомо незаконные задержания) УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом производстве поручено следователям УСБУ в Сумской области. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору», речь идет об офисе партии «БПП «Солидарность».

Право БПП «Солидарность» Выборы Превышение полномочий

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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