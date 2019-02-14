В Сумах проведут служебное расследование по полицейским, наехавшим на партийных работников БПП

В свою очередь, для непредвзятого и принципиального расследования, руководителем Главного управления полиции области Николаем Лушпиенко было назначено служебное расследование, которое призвано объективно выяснить ход событий, ставших причиной для открытия прокуратурой области уголовного производства. По его результатам все полученные материалы будут переданы в прокуратуру, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.
«Я еще раз напоминаю всем участникам избирательной гонки, что полиция была, есть, и будет оставаться и в дальнейшем вне политики, - подчеркивает начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. - Следовательно, любые нарушения избирательного законодательства должны подвергаться в первую очередь беспристрастной и принципиальной оценке исключительно в рамках правового поля, несмотря на то, к какой политической партии или силы относят себя правонарушители. И любые попытки втянуть в грязные политические игры полицейских никоим образом не помешают нам выполнить наш долг перед государством и народом в части обеспечения законности и правопорядка».
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