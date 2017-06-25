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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:49417

Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах

Глава МВД заявил, что требует от полиции четких действий в рамках закона

Несмотря на атаки и дискредитацию полиция будет продолжать бороться с нарушениями на виборах-2019. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, реагируя на обвинения в отношении полицейских в незаконном задержании в избирательном штабе в Сумах, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Аваков отметил, что кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах.

"Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неукоснительно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - сказал Аваков.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом. Всего по указанным фактам открыто 77 уголовных производств.

Аваков отреагировал на обвинения полицейских в незаконном задержании в Сумах

Напомним, в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба "БПП" по подозрению в подкупе избирателей. Прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий.

Позже в полиции заявили, что следователи проверяли офис одной из партий за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей. Кроме того, у одного из мужчин при себе был пистолет. За это к ним применили спецсредства (наручники).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на совещании силовикам донесли положение о том, что подозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при осуществлении самого подкупа избирателей.

Право Аваков БПП Задержание

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