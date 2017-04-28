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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43540

Жену депутата Сумского облсовета назначили директором детдома

Сегодня, 22 февраля, депутаты Сумского облсовета проголосовали за назначение директора коммунального учреждения Сумского областного совета Конотопский детский дом-интернат.

Им стала жена депутата Сумского облсовета Сергея Демехи Наталья (кстати, депутат Конотопского горсовета), которая является и.о. директора уже несколько месяцев. К этому назначению у некоторых депутатов были вопросы, однако глава облсовета Владимир Токарь отмел их, даже не дав задать: «На депутатские собрания нужно ходить, и на президиум! Голосуем!»

«За» было 38 депутатов (для принятия решения нужно 33), воздержались 2, не голосовали 12.

Теперь глава облсовета должен заключить с Натальей Демехой договор на 5 лет.

Общество Наталья Демеха Сергей Демеха

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