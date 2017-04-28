Жену депутата Сумского облсовета назначили директором детдома

Им стала жена депутата Сумского облсовета Сергея Демехи Наталья (кстати, депутат Конотопского горсовета), которая является и.о. директора уже несколько месяцев. К этому назначению у некоторых депутатов были вопросы, однако глава облсовета Владимир Токарь отмел их, даже не дав задать: «На депутатские собрания нужно ходить, и на президиум! Голосуем!»
«За» было 38 депутатов (для принятия решения нужно 33), воздержались 2, не голосовали 12.
Теперь глава облсовета должен заключить с Натальей Демехой договор на 5 лет.
Полиция устанавливает причины возгорания автомобиля депутата Сумского областного совета....
Две женщины одновременно обратились в суд с заявлением, что депутат облсовета не хочет признавать своих двух внебрачных детей....
Открывший стрельбу в Конотопе депутат Сумского Сергей Демеха первым сдал кровь на наличие алкоголя, в результате теста спирт в крови...
Вечером 17 июня в Конотопе произошел конфликт с участием депутата Сумского облсовета Сергея Демехи....
Сегодня, 28 апреля, в Сумах проходит заседание сессии Сумского облсовета....