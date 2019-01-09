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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47274

Сумчан запрошують на вечір із театром «Нянькіни»

Книгарня «Є» запрошує на Вечір питань і відповідей із театром «Нянькіни», що відбудеться 25 березня. Початок – о 18:30.

Цікавить життя театру «Нянькіни»? Бажаєте знати більше про закулісся? Хочете почути про плани? Тоді ця подія саме для вас. Під час зустрічі з театром «Нянькіни» кожен зможе отримати відповідь на своє питання.

Театр «Нянькіни» – сумський родинний театр. Офіційно працює з 29 вересня 2017 року, коли була поставлена перша вистава на власній локації.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Тел.: (054) 270 19 04. Вхід вільний.

Досуг Книгарня Є Театр Нянькины

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CINETECH+, 2D 11:10 14:40 19:15 22:00
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
«Гуцулка Ксеня» Алена Демьяненко (Украина, 2019)
Кино Дружба
10-00 - 60 грн.
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
«Капитан Марвел» Анна Боден (США, 2019)
Кино Космос
13:45—50 грн. 16:05—50 грн. 18:25—55 грн.
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
«Королевский корги» Бен Стассен (Бельгия, 2019)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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