16-летняя переселенка представила в Сумах сборник стихов

Александра - 16-летняя переселенка из Донецкой области, занимается написанием философской и интимной лирики. Инициативную группу студентов заинтересовала история и творчество девушки: отец бросил семью, мать девушки совершила самоубийство на ее глазах, опекун издевался над Сашей и ее младшей сестрой, война на востоке Украины и переезд, детский дом…
Сегодня Александра учится в педагогическом колледже. Мечтает работать воспитателем детского дома, а также активно занимается творчеством.
13 березня о 14:00 в Агенції промоції «Суми» відбудеться презентація збірки поезій «МОЄ» Іванової Олександри Максимівни....
Во вторник, 9 октября, художественная галерея «Наша» на Псельской» приглашает сумчан, которые пишут стихи, принять участие в импровизированном конкурсе поэзии...
В рамках всеукраинского тура Сумы впервые посетит автор из Ровно Евгений Франкив и презентует свой поэтический сборник "15 миллионов минут"....