16-летняя переселенка представила в Сумах сборник стихов Сегодня, 13 марта, в городской галерее состоялась презентация сборника стихов «Мое» Александры Ивановой.

Александра - 16-летняя переселенка из Донецкой области, занимается написанием философской и интимной лирики. Инициативную группу студентов заинтересовала история и творчество девушки: отец бросил семью, мать девушки совершила самоубийство на ее глазах, опекун издевался над Сашей и ее младшей сестрой, война на востоке Украины и переезд, детский дом…

Сегодня Александра учится в педагогическом колледже. Мечтает работать воспитателем детского дома, а также активно занимается творчеством.