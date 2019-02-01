В роддоме Сум у роженицы обнаружили корь (видео)

Но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, очень велик. Как чувствуют себя медики, которые принимали роды, и безопасно ли такое соседство для других рожениц и новорожденных – в сюжете ТСН.
На территории Сумщины за прошедшую неделю было зафиксировано 12 больных корью....
Об обеспечении вакциной жителей Сумщины и динамике заболеваемости корью в области рассказал начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко во время...
За прошлую неделю в Сумах зарегистрировано 6 случаев заболевания корью....
Сегодня, 7 февраля, в Сумской мэрии провели брифинг о ситуации с заболеваемостью корью в Сумах и профилактику болезни во....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Безопасное обучения в детских садах и школах»....