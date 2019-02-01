В роддоме Сум у роженицы обнаружили корь (видео) Ребенок родился здоровым, по крайней мере, пока никаких проявлений болезни не обнаружили.

Но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, очень велик. Как чувствуют себя медики, которые принимали роды, и безопасно ли такое соседство для других рожениц и новорожденных – в сюжете ТСН.



