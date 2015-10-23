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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:15338

Сумчанка участвует в конкурсе «Красота страны»

Ирина Жемчугова представляет Сумы в первом народном конкурсе «Красота страны».

В конкурсе красоты принимают участие 27 женщин из разных городов Украины. Финал состоится 14 июня в Киеве на сцене Киевского Национального академического театра оперетты.

Конкурс - социально важный: часть денег, которые будут собраны во время голосования (9 грн за голос) за конкурсанток, перечислят в поддержку благотворительного проекта «Одолеем рак вместе».

Ирине 30 лет, она воспитывает 9-летнюю дочь и работает PR-технологом в сфере индустрии красоты и моды. Руководит отделом по развитию сети салонов в Киев. Закончила Сумской медицинский колледж и СумГУ (магистр административного менеджмента).

Проголосовать за нее можно здесь.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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