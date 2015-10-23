Сумчанка участвует в конкурсе «Красота страны» Ирина Жемчугова представляет Сумы в первом народном конкурсе «Красота страны».

В конкурсе красоты принимают участие 27 женщин из разных городов Украины. Финал состоится 14 июня в Киеве на сцене Киевского Национального академического театра оперетты.

Конкурс - социально важный: часть денег, которые будут собраны во время голосования (9 грн за голос) за конкурсанток, перечислят в поддержку благотворительного проекта «Одолеем рак вместе».

Ирине 30 лет, она воспитывает 9-летнюю дочь и работает PR-технологом в сфере индустрии красоты и моды. Руководит отделом по развитию сети салонов в Киев. Закончила Сумской медицинский колледж и СумГУ (магистр административного менеджмента).

Проголосовать за нее можно здесь.