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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырчанина, который отрезал себе ногу, прооперировали

25 марта в Ахтырской ЦРБ провели операцию ахтырчанину Владимиру Твердохлебу по ампутации правой ноги.

Напомним: у него развилась гангрена после того, как он наступил на гвоздь прошлым летом на стройке. Он лечился в больнице, но средств на лечение не было, поэтому выписался. Неделю назад он отрезал отмершую ступню, которую выбросил. Ее нашла соседская собака, принесшая находку хозяину. После этого история стала резонансной. Ахтырчанина госпитализировали и сделали операцию бесплатно.

После операции он чувствует себя более-менее хорошо, настроен оптимистично, пишет Роксолана.

Все, кто желает помочь ахтырчанину, могут перечислять средства по следующим реквизитам:

Номер счета (ПриватБанк): 51-68-75-73-84-94-52-10

Получатель: Твердохлеб Владимир Григорьевич.

Право Ампутация

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