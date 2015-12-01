Ахтырчанина, который отрезал себе ногу, прооперировали

Напомним: у него развилась гангрена после того, как он наступил на гвоздь прошлым летом на стройке. Он лечился в больнице, но средств на лечение не было, поэтому выписался. Неделю назад он отрезал отмершую ступню, которую выбросил. Ее нашла соседская собака, принесшая находку хозяину. После этого история стала резонансной. Ахтырчанина госпитализировали и сделали операцию бесплатно.
После операции он чувствует себя более-менее хорошо, настроен оптимистично, пишет Роксолана.
Все, кто желает помочь ахтырчанину, могут перечислять средства по следующим реквизитам:
Номер счета (ПриватБанк): 51-68-75-73-84-94-52-10
Получатель: Твердохлеб Владимир Григорьевич.
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