Над Сумской колонией пронеслась «Буря»

26 марта в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря», в ходе которого была осуществлена проверка наличия служебных удостоверений, жетонов, а также содержание тревожных чемоданов.
Завершением мероприятия стал общий обыск, который был проведен сотрудниками учреждения совместно с группой быстрого реагирования учреждений Сумской области. В ходе проведения обыска в жилой и производственных зонах были изъяты запрещенные предметы, среди которых мобильные телефоны, самодельные игральные карты, металлические пластины, заточенные с одной стороны, прозрачная жидкость с признаками спиртного и пр.
По результатам изъятий будут проведены соответствующие мероприятия по выявлению и перекрытию каналов поступления в охраняемую территорию запрещенных для осужденных предметов, сообщает управление исполнения наказаний.
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