Над Сумской колонией пронеслась «Буря» В Сумской исправительной колонии (№ 116) проведен общий обыск.

26 марта в государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» проведен общий сбор персонала по условному сигналу «Буря», в ходе которого была осуществлена проверка наличия служебных удостоверений, жетонов, а также содержание тревожных чемоданов.

Завершением мероприятия стал общий обыск, который был проведен сотрудниками учреждения совместно с группой быстрого реагирования учреждений Сумской области. В ходе проведения обыска в жилой и производственных зонах были изъяты запрещенные предметы, среди которых мобильные телефоны, самодельные игральные карты, металлические пластины, заточенные с одной стороны, прозрачная жидкость с признаками спиртного и пр.

По результатам изъятий будут проведены соответствующие мероприятия по выявлению и перекрытию каналов поступления в охраняемую территорию запрещенных для осужденных предметов, сообщает управление исполнения наказаний.