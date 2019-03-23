В Ахтырке избиратель назвал кандидатов своими именами (фото) Избиратель округа №162 с центром в Ахтырке решил оригинально заполнить бюллетень.

Об этом сообщает местная газета «Роксолана Макси».

Об этом сообщает местная газета «Роксолана Макси». Напротив каждого имени избиратель написал, что он о них думает. Только напротив одного он написал «президент» и поставил галочку, напротив других – «дурак», «тварь», «мусор»…