В Ахтырке избиратель назвал кандидатов своими именами (фото)

Об этом сообщает местная газета «Роксолана Макси».
Об этом сообщает местная газета «Роксолана Макси». Напротив каждого имени избиратель написал, что он о них думает. Только напротив одного он написал «президент» и поставил галочку, напротив других – «дурак», «тварь», «мусор»…
Результаты выборов президента Украины по Путивльскому району опубликовал на своей странице в Фейсбуке глава Путивльской райгосадминистрации Евгений Южаков....
Согласно данным ЦИК, все голоса посчитаны на ТИО № 160 (Конотоп, Шостка)....
В день выборов полиция зарегистрировала 91 событие, связанное с избирательным процессом....
В округе №157, в который входит большая часть Сум, завершили подсчет голосов....
Наблюдатель ОПОРЫ сообщает, что в Ромнах у ОИК №161, где началась процедура приема избирательной документации, образовалась полукилометровая очередь....