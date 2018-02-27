На Сумщине через неделю должны заработать весовые комплексы на дорогах

Об этом во время аппаратного совещания заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко, заслушав начальника управления Укртрансбезпеки в Сумской области Игоря Шевеля.
Игорь Шевель сообщил, что сейчас для осуществления габаритно-весового контроля на территории области пригодны девять площадок, еще четыре, расположенные на дорогах Киев-Сумы-Юнаковка (две площадки), Сумы-Полтава и Батурин-Конотоп-Сумы, не соответствуют требованиям.
«Кроме того, в Роменском и Конотопском районах наибольшее количество зерновых элеваторов в области (до 6 элеваторов в каждом районе), но на Конотопщине вообще отсутствуют площадки для осуществления габаритно-весового контроля, а на Роменщине их недостаточно».
«Сегодня недостаточный контроль движения крупногабаритного транспорта по дорогам области приводит к разрушению дорог, - подчеркнул Николай Клочко. - Я обращаюсь к главам райгосадминистраций, городским головам - с 8 апреля этого года все площадки для контроля большегрузного транспорта должны быть готовы к работе. Также давайте подумаем о совместном патрулировании представителей полиции и Укртрансбезпеки на дорогах, чтобы водители крупногабаритного транспорта, нарушающие правила перевозки грузов на дорогах, несли полную ответственность и получали наказания в соответствии с требованиями действующего законодательства».
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