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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30231

В Сумах среди лидеров школьных органов ученического самоуправления выбрали лучших

В Сумах в третий раз состоялся городской конкурс «Лучший лидер года».

По положению конкурса лидерам школьных органов ученического самоуправления в возрасте от 14 до 17 лет было предложено: на I этапе (заочном) презентацию «Я + интересное дело» в формате видео, а на II (очном) подготовить выступление в формате «Открытая кафедра».

Среди 18 видеопрезентаций победителями стали школы: № 10 (I место), № 9, № 23 (II места), № 6, № 25 и № 29 (III места).

В формате «Открытая кафедра» как способе публичного выражения своего собственного мнения или позиции по проблеме участникам было предложено представить, что они получили «Премию Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины» и в течение трех минут рассказать: за что была получена награда, какое она имеет значение для общества и кому благодарны за получение этой премии. Выступления был подготовлен по всем направлениям, по которым присуждается премия. Победителями в этой номинации жюри определило школы: № 9 (I место), № 7, № 21 (II места), № 23, № 25 и классическая гимназия (III места).

Общество Школьники
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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