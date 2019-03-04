На Сумщине нашли технику нефтеврезчиков На Ахтырщине во время обысков обнаружено и изъято оборудование и технику, которые вероятно использовались для несанкционированных «врезок» в нефтепроводы.

Ахтырской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Ахтырского отдела полиции при оперативной сопровождения спецподразделений полиции сегодня, 11 апреля, проведено 6 обысков в одном из сел Ахтырского района и г. Ахтырка по установлению лиц, причастных к несанкционированному вмешательству в работу объектов системы магистральных нефтепроводов с целью похищения нефтепродуктов.

Во время указанных следственных действий обнаружено и изъято емкости со следами нефтепродуктов, оборудование и технику, которые вероятно использовались для несанкционированных «врезок». В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Досудебное следствие по ч. 1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных нефтепродуктопроводов) УК Украины продолжается. После получения результатов необходимых экспертиз будет дана правовая оценка действиям лиц, причастных к несанкционированному вмешательству в работу объектов системы магистральных нефтепроводов с целью похищения нефтепродуктов, сообщает пресс-служба прокуратуры области.