Серед сумчан збирають думки щодо назви провулку Бузковий

Організатор громадського обговорення – управління архітектури та містобудування.

Об’єкт права власності, якому пропонується присвоїти назву (найменування) – провулок Бузковий, що знаходиться між вулицями Бузковою та Весняною (район Ганнівки).

Громадське обговорення відбудеться 24 травня о 14:00 годині за адресою: майдан Незалежності, 2, каб. 59.

Свої пропозиції (зауваження) містяни можуть надсилати електронною arh@smr.gov.ua або звичайною поштою, адреса якої: вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000.

Фізичні особи мають зазначати прізвище, ім’я, по батькові та свою адресу; юридичні особи повинні подавати пропозиції із зазначенням найменування та місця знаходження.

Зробити це потрібно до 21 червня.

Результати громадського обговорення будуть опубліковані на Інформаційному порталі Сумської міської ради до 5 липня поточного року.

З питань щодо проведення громадського обговорення можна звернутись за телефоном 70-01-02.