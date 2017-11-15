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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:33162

Серед сумчан збирають думки щодо назви провулку Бузковий

У Сумах розпочалось громадське обговорення питання присвоєння назви (найменування) провулку Бузковий.

Організатор громадського обговорення – управління архітектури та містобудування.

Об’єкт права власності, якому пропонується присвоїти назву (найменування) – провулок Бузковий, що знаходиться між вулицями Бузковою та Весняною (район Ганнівки).

Громадське обговорення відбудеться 24 травня о 14:00 годині за адресою: майдан Незалежності, 2, каб. 59.

Свої пропозиції (зауваження) містяни можуть надсилати електронною arh@smr.gov.ua або звичайною поштою, адреса якої: вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000.

Фізичні особи мають зазначати прізвище, ім’я, по батькові та свою адресу; юридичні особи повинні подавати пропозиції із зазначенням найменування та місця знаходження.

Зробити це потрібно до 21 червня.

Результати громадського обговорення будуть опубліковані на Інформаційному порталі Сумської міської ради до 5 липня поточного року.

З питань щодо проведення громадського обговорення можна звернутись за телефоном 70-01-02.

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