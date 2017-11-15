Серед сумчан збирають думки щодо назви провулку Бузковий

Організатор громадського обговорення – управління архітектури та містобудування.
Об’єкт права власності, якому пропонується присвоїти назву (найменування) – провулок Бузковий, що знаходиться між вулицями Бузковою та Весняною (район Ганнівки).
Громадське обговорення відбудеться 24 травня о 14:00 годині за адресою: майдан Незалежності, 2, каб. 59.
Свої пропозиції (зауваження) містяни можуть надсилати електронною arh@smr.gov.ua або звичайною поштою, адреса якої: вул. Воскресенська, 8А, м. Суми, 40000.
Фізичні особи мають зазначати прізвище, ім’я, по батькові та свою адресу; юридичні особи повинні подавати пропозиції із зазначенням найменування та місця знаходження.
Зробити це потрібно до 21 червня.
Результати громадського обговорення будуть опубліковані на Інформаційному порталі Сумської міської ради до 5 липня поточного року.
З питань щодо проведення громадського обговорення можна звернутись за телефоном 70-01-02.
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