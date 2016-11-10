На Сумщине женщина пыталась себя сжечь

Врачи диагностировали у нее ожоги верхних дыхательных путей и 80% тела. Как выяснилось, телесные повреждения она получила во время попытки суицида путем самосожжения. Женщина, по предварительным данным, облилась дизельным топливом, пишет Панорама.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 23 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 64 человека (в прошлом году на эту же дату – 65).
Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, спасти женщину медикам не удалось.
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