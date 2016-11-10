На Сумщине женщина пыталась себя сжечь 23 апреля в Конотопскую больницу с термическими ожогами головы, конечностей и туловища госпитализирована 63-летняя жительница района.

Врачи диагностировали у нее ожоги верхних дыхательных путей и 80% тела. Как выяснилось, телесные повреждения она получила во время попытки суицида путем самосожжения. Женщина, по предварительным данным, облилась дизельным топливом, пишет Панорама.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 23 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 64 человека (в прошлом году на эту же дату – 65).

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, спасти женщину медикам не удалось.