Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53240

На Сумщине женщина пыталась себя сжечь

23 апреля в Конотопскую больницу с термическими ожогами головы, конечностей и туловища госпитализирована 63-летняя жительница района.

Врачи диагностировали у нее ожоги верхних дыхательных путей и 80% тела. Как выяснилось, телесные повреждения она получила во время попытки суицида путем самосожжения. Женщина, по предварительным данным, облилась дизельным топливом, пишет Панорама.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 23 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 64 человека (в прошлом году на эту же дату – 65).

Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, спасти женщину медикам не удалось.

Право Попытка самоубийства
view counter

По тематике

06.11.2018 13:50

Шосткинец выбросился с балкона в свой день рождения

5 ноября с балкона 5-го этажа выбросился 48-летний шосткинец....

В Сумах самоубийца угрожает сигануть с 9-этажки (фото)
13.07.2017 20:06

В Сумах самоубийца угрожает сигануть с 9-этажки (фото)

Сегодня, 13 июля, в Сумах на ул. Ивана Сирко сумчанин угрожает спрыгнуть с крыши 9-этажки....

17.02.2017 14:09

Стали известны подробности спасения инвалида-сумоубийцы сумскими патрульными (видео)

Рискуя жизнью, патрульные полицейские спасли мужчину, который чуть не прыгнул с 9 этажа....

14.02.2017 16:06

15-летняя сумчанка выпала с 4-го этажа

Поздно вечером 15-летнюю девушку с многочисленными травмами госпитализировали в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы....

10.11.2016 14:45

Патрульные спасли влюбленного самоубийцу

Патрульные оказали медицинскую помощь мужчине, который нанес себе несколько ножевых ранений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.