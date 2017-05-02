Сумчан приглашают на всеукраинский велодень

Начало в 10.00. Место встречи - ТРЦ «Мануфактура».
Программа: проезд по центральным улицам города с целью популяризации велосипедного транспорта, пропаганда здорового образа жизни, распространение правил дорожного движения для велосипедистов, конкурсы, розыгрыш призов от спонсоров.
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В понедельник, 28 мая, в Сумах пройдет Всеукраинский велодень....
В воскресенье, 3 сентября, сумчан на двух колесах приглашают велопробег по улицам города....
В воскресенье, 28 мая, в Сумах пройдет второй велодень 2017 года....
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