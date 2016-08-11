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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59226

На Сумщине пройдет чемпионат Украины по мотокроссу с концертом

25-26 мая в Песках Роменского района пройдет чемпионат Украины по мотокроссу.

Кроме собственно спортивного действа, обещают выступления украинских исполнителей: Александра Павлика, групп «Made in Ukraine» «ТИК» и др.

Начало соревнований в 10.00, концертов – в 19.00 в субботу, в 17.00 – в воскресенье.

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Спорт Мотокросс
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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