На Сумщине пройдет чемпионат Украины по мотокроссу с концертом

Кроме собственно спортивного действа, обещают выступления украинских исполнителей: Александра Павлика, групп «Made in Ukraine» «ТИК» и др.
Начало соревнований в 10.00, концертов – в 19.00 в субботу, в 17.00 – в воскресенье.
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