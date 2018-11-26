В Сумах установили забор посреди тротуара

Его устанавливали якобы для безопасности пешеходов, чтобы те не переходили дорогу вне пешеходного перехода. Однако то, как его установили, вызвало много вопросов у сумчан. Одну из секций забора утсановили чуть ли не посредине тротуара, который и так не очень широкий.
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