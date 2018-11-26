В Сумах установили забор посреди тротуара На ул. Горького по заказу департамента инфраструктуры установили забор.

Его устанавливали якобы для безопасности пешеходов, чтобы те не переходили дорогу вне пешеходного перехода. Однако то, как его установили, вызвало много вопросов у сумчан. Одну из секций забора утсановили чуть ли не посредине тротуара, который и так не очень широкий.