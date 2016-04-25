Сумчан приглашают на открытие Зеленого театра

Что ждёт на открытии?
На сцене:
Развлекательная программа с 12:00 до 3:00
Мастер-классы:
- для детей: по высадке цветов с лекцией о важности озеленения планеты / по проектированию умного робота;
- для взрослых: по рисованию акварелью / по росписи эко-сумки / по йоге.
Зоны:
- Открытая игровая зона для любого возраста
- Настольный теннис, большая джанга, рисовалки для детей в доступности в любое время
- Буфет (большой и насыщенный фуд-корт)
- Зона чила с песком и лежаками
- Зеленая зона для релакса в тени с обзором сцены.
Вход до 17:00 20 грн.
Вход после 17:00 60 грн.
Собранные деньги пойдут на реконструкцию Зеленого театра.
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