Сумчан приглашают на открытие Зеленого театра 8 июня сумчан приглашают на открытие Зелёного театра на летней эстраде в парке им. И. Кожедуба.

Что ждёт на открытии?

На сцене:

Развлекательная программа с 12:00 до 3:00

Мастер-классы:

- для детей: по высадке цветов с лекцией о важности озеленения планеты / по проектированию умного робота;

- для взрослых: по рисованию акварелью / по росписи эко-сумки / по йоге.

Зоны:

- Открытая игровая зона для любого возраста

- Настольный теннис, большая джанга, рисовалки для детей в доступности в любое время

- Буфет (большой и насыщенный фуд-корт)

- Зона чила с песком и лежаками

- Зеленая зона для релакса в тени с обзором сцены.

Вход до 17:00 20 грн.

Вход после 17:00 60 грн.

Собранные деньги пойдут на реконструкцию Зеленого театра.